Falscher Kanzler: Fauxpas mit Kurz-Account auf Twitter

Das Missgeschick des Presseteams sorgt in den sozialen Medien für Lacher und Diskussionen.

Ein Missgeschick ist dem Kommunikationsteam der ÖVP bzw. des Bundeskanzleramts unterlaufen: Beim Aussenden eines Tweets hat augenscheinlich jemand den falschen Account gewählt. Und so berichtet der Twitter-Account von Ex-Kanzler Sebastian Kurz am Donnerstag über seine "erste Reise als Bundeskanzler".

Nachdem das Missgeschick in den sozialen Medien bereits die Runde machte, wurde der fehlerhafte Tweet umgehend gelöscht . Gleich darauf wurde derselbe Tweet mit dem korrekten Account nochmal gepostet.

Diskussion um Social-Media-Team

Gerade angesichts der Diskussion um einen so genannten Schattenkanzler Kurz sorgt das Missgeschick nicht nur für Lacher, sondern auch für Diskussionen in den sozialen Medien. Außerdem wird dadurch die Frage aufgeworfen, wer im Bundeskanzleramt beziehungsweise in der ÖVP welche Social-Media-Accounts betreut.