Amazon-Zentrale sieht wie gläsernes Kothaufen-Emoji aus

Steve Jobs hat Apple ein futuristisches rundes Raumschiff als Hauptquartier hinterlassen, Jeff Bezos tritt bei Amazon mit einem gläsernen Kothaufen-Emoji ab. So kann man die Reaktionen vieler auf die neue Firmenzentrale in Arlington im US-Bundesstaat Virginia zusammenfassen. In der Tat sticht der spiralenartige Glasturm auf dem geplanten neuen Amazon-Campus besonders stark heraus.

106 Meter hohe Spirale

Der Turm, den Amazon mit der Bezeichnung "Helix" versieht, wird 106 Meter und 22 Stockwerke hoch. Er ist eines von mehreren Gebäuden, die auf dem Amazon-Campus errichtet werden. Die Glaskonstruktion, die sich nach oben schraubt, wird von Baumreihen und anderen Pflanzen bis ganz nach oben flankiert. Der Turm soll am Wochenende für Besucher geöffnet werden.