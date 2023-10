Energy Drink aus Urin von Amazon-Zustellern wird zum Bestseller

Der Journalist und Filmemacher Oobah Butler hat es geschafft, dass Urin zu einem Getränke-Bestseller auf Amazon wird. Hintergrund ist sein neuer Film The Great Amazon Heist, in dem er Licht auf die teilweise miserablen Arbeitsbedingungen bei dem Online-Versandhändler wirft. Butler wollte mit dem Stunt Aufmerksamkeit darauf und wohl auch auf den Film selbst lenken.

Laut Butler finden sich in der Nähe von Amazon-Versandzentren am Straßenrand immer wieder weggeworfene Flaschen mit Urin. Sie stammen demnach von den Mitarbeiter*innen, die sich aufgrund des immensen Zeitdrucks keine Toilettenpausen leisten können.

Butler sammelte die Flaschen an verschiedenen Standorten in England, aber auch in den USA. Er machte daraus den Release Energy Drink und listete ihn auf Amazon zum Verkauf. Anschließend bat er mehrere Freunde, das vermeintliche Getränk zu kaufen. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Energy Drink zum Bestseller auf Amazon in der Kategorie “Bitter Lemon”.