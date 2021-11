Amerikanische Kinokette akzeptiert Kryptowährungen für Tickets

Laut Aron, soll als nächstes auch Dodgecoin hinzukommen. Bei Shiba-Inu-Tokens müsse man noch prüfen, ob es möglich ist.

Eigene Kryptopläne

Die riesige Kinokette wäre aufgrund der Pandemie im vergangenen Jahr fast bankrottgegangen, wurde aber zum Teil dank einer großen Anzahl von Daytrader*innen auf Reddit und Twitter gerettet. Sie ließen die Aktien des Unternehmens um rund 2.300 Prozent in die Höhe schießen. Ähnliche Rettungsaktionen gab es bei auch bspw. bei Blackberry und Gamestop.

Aron machte sich den Status des Unternehmens als Meme-Aktie zunutze und teilte den Anleger*innen in einer Telefonkonferenz Anfang des Monats mit, dass AMC die Schaffung einer eigenen Kryptowährung prüfe. AMC plant außerdem einen Vorstoß in die Welt der Non-Fungible Tokens und befindet sich in Gesprächen mit Hollywood-Studios, um NFTs in Verbindung mit großen Filmproduktionen zu schaffen.

