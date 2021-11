Universal Music gründet Band aus 4 Affen-NFTs

Was die Gorillaz in den 90er-Jahren waren, könnte Kingship in den 2020ern sein. Diese Band aus virtuellen Charakteren wurde nun von Universal Music ins Leben gerufen, einem der größten Musikunternehmen weltweit. Kingship besteht aus 4 Mitgliedern, die dem "Bored Ape Yacht Club" entstammen, einer Kollektion von digitalen Kunstwerken, die verschiedene gelangweilte Primaten darstellen und als NFTs für Preise bis zu 3,4 Millionen Dollar verkauft werden.