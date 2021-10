Riesige Antonow startet heute vom Flughafen Linz

Das riesige Frachtflugzeug wird Donnerstagmittag von Linz-Hörsching abfliegen. So könnt ihr den Flug verfolgen.

Am Dienstag ist die riesige Frachtmaschine Antonow An-225 in Linz gelandet und lockte dabei zahlreiche Schaulustige an. Das Flugzeug ist bei Planespottern besonders beliebt - nicht nur wegen seiner Größe, sondern weil es weltweit nur ein Exemplar davon gibt. Heute wird die sechsstrahlige Mrija (zu Deutsch: Traum) wieder aus Linz-Hörsching abfliegen.

Laut Flugplan soll die Maschine mit der Flugnummer ADB373F um 12:00 Mittags in Richtung Bukarest abheben. Wer nicht vor Ort ist und den Flug dennoch mitverfolgen möchte, kann das auf dem Portal Flightradar unter diesem Link tun. Sollte der Start verschoben werden, findet man die Informationen dazu auf der Webseite des Flughafens (Klick auf "Abflüge").

Wie schon von der Landung dürften auch wieder vom Start zahlreiche Fotos und Videos folgen.