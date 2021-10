Bis bald, Antonow: Videos vom Start der An-225 in Linz

Das größte Flugzeug der Welt ist bei regennassem Runway am Linzer Flughafen gestartet. Nächstes Ziel: Rumänien.

Das Spektakel am Rollfeld ist zu Ende. Nach 3 Tagen verabschiedet sich die Antonow An-225 aus Österreich. Gelandet war sie am Dienstag am Flughafen Linz. Heute, Donnerstag, ist sie wieder gestartet.

Aufgrund des Regenwetters versammelten sich zum Start deutlich weniger Menschen als bei der Landung. Einige beeindruckende Aufnahmen gibt es aber dennoch, die die größte Frachtmaschine der Welt beim Abheben zeigen.