Riesen-Flugzeug Antonow An-225 kommt nach Österreich

Am Flughafen Linz dürfte sich am Sonntag eine große Zahl an Flugzeugbegeisterten einfinden, denn die größte Frachtmaschine der Welt wird an diesem Tag erwartet. Wie das Luftfahrtportal Austrian Wings berichtet, soll die Antonow An-225 Mrija am Sonntag den 3. Oktober 2021 in der oberösterreichischen Landeshauptstadt landen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, dem Bericht zufolge wird die Landung des riesigen Einzelstücks mit der Kennung UR-82060 jedenfalls für den Nachmittag erwartet. Über den Grund des Fluges ist ebenfalls nichts bekannt - derzeit befindet sich die Mrija auf ihrem Heimatflughafen in der Ukraine.

Die An-225 zieht nicht selten Tausende Schaulustige bei ihren Starts und Landungen an. Ein wesentlicher Grund für ihren Ruhm ist ihre Einzigartigkeit - nicht nur sprichwörtlich. Lediglich ein Exemplar des riesigen Flugzeuges übernimmt Flüge auf der ganzen Welt, für die jedes andere Flugzeug zu klein wäre.