An diesem Tag kann man die Antonow An-225 in Österreich sehen

Die größte Frachtmaschine der Welt wird kommende Woche in die oberösterreichische Landeshauptstadt kommen.

Ursprünglich hieß es, dass die riesige Frachtmaschine Antonow An-225 Mrija am kommenden Sonntag in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz landen wird. Dieser Start wurde nun verschoben, wie der Flughafen gegenüber Austrian Wings bestätigte. Demnach wird die Maschine mit der Kennung UR-82060 am Dienstag den 5. Oktober planmäßig um 8:15 eintreffen - der Abflug ist für Mittwoch 6. Oktober 12:00 vorgesehen. Sollte es zu Verschiebungen kommen, werde der Flughafen auf seiner Homepage davon berichten.

Die An-225 zieht nicht selten Tausende Schaulustige bei ihren Starts und Landungen an. Ein wesentlicher Grund für ihren Ruhm ist ihre Einzigartigkeit - nicht nur sprichwörtlich. Lediglich ein Exemplar des riesigen Flugzeuges übernimmt Flüge auf der ganzen Welt, für die jedes andere Flugzeug zu klein wäre.