Bilder, wie das obige, sollen von dem ehemalig größten Frachtflugzeug der Welt künftig wieder möglich werden. Zumindest hofft das der Hersteller der An-225, die beim Angriff russischer Truppen auf dem Flughafen Hostomel nahe Kiew zerstört wurde.

In einem Facebook-Post wendet sich Antonow an "Bürger*innen aller Länder der Welt" und bittet sie um Spenden für einen internationalen Fonds für die Wiederherstellung des Transportflugzeugs. Angeführt werden Bankdaten für Überweisungen in den Währungen Euro und US-Dollar. Es wird gebeten, die Zahlungen mit dem Verwendungszweck "Nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung" durchzuführen.