Apfelroute: Apple will, dass Logo von Fahrradweg geändert wird

Digital Life

Es ist eines der berühmtesten Logos, doch den Apfel mit Biss hat wohl nicht Apple, sondern ein Parfum-Haus in Paris erfunden. Jahre bevor Apple seine Geräte mit einem angebissenen Apfel zierte, verkaufte das Modehaus "The House of Worth" sein berühmtestes Parfum bereits in einem angebissenen Apfel-Flacon.