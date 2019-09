Apple baut versteckte Nachricht in iPhone-Video ein

Bei Minute 1:23 ist für den Bruchteil einer Sekunde ein "Blue Screen of Death" zu sehen. Betitelt ist die "Fehlermeldung" mit "Error 09102019", dem Datum der iPhone-Präsentation.

Anschließend ist zu lesen: "This is just a thought. But it might be nice to have some sort of easter egg message in here for the hard core Apple fans that will stop the video." Es sei nett, hier eine Art Easter Egg-Nachricht zu verstecken, für die Hardcore-Apple-Fans, welche das Video stoppen. Gefolgt ist der Text von einem binären Code.