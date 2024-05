Umstrittener Werbespot: Samsung teilt Seitenhieb gegen Apple aus

Samsung veröffentlichte einen Clip in Anspielung auf den Zerquetsch-Spot von Apple.

Ein erstmals im Rahmen der iPad-Pro-Präsentation gezeigter Videoclip von Apple sorgte vergangene Woche für Aufregung. In dem Werbespot sind Dinge zu sehen, die das iPad Pro vermeintlich alle ersetzen kann. Darunter Instrumente und ein Retro-Spielautomat. Und dann werden sie, in Anspielung darauf, wie dünn das neue iPad Pro nicht sei, von einer Hydraulikpresse zerquetscht.

"Ekelhaft" und eine "faschistische Ästhetik", lautete die Kritik. Apple würde Kultur und Kreativität zerstören wollen. Sogar Schauspieler Hugh Grant meldete sich kritisch zu Wort. Die Aufregung führte so weit, dass sich Apple-Marketing-Chef Tor Myhren offiziell für den Clip entschuldigte.

➤ Mehr lesen: iPad-Pro-Werbespot kommt nicht gut an

Samsung veröffentlicht eigenen Clip

Samsung nutzte den Shitstorm nun für einen kleinen Seitenhieb gegen das Unternehmen, mit dem man bei Smartphone- und Tablet-Verkäufen konkurriert. Am Mittwoch wurde ein eigener Clip in Anspielung an Apples Werbespot veröffentlicht.

“Wir würden Kreativität niemals zerstören” heißt es in der Beschreibung samt dem Hashtag #UnCrush. Zu sehen ist eine Frau, die zwischen allerlei zerstörten Gegenständen zur demolierten Gitarre greift und zu spielen beginnt.