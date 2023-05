Argentinische “Air Force One” im waghalsigen Tiefflug

Die Boeing wurde aus den USA eingeflogen und sorgte gleich am ersten Tag in Argentinien für Aufsehen.

Am 25. Mai wurden Passant*innen am Flughafen Jorge Newbery in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires Zeug*innen eines waghalsigen Manövers. Eine Boeing 757-200 führte einen extrem niedrigen Überflug durch.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um die "ARG 01", in der künftig Argentiniens Präsident Alberto Fernandez fliegen soll. Die "Air Force One" Argentiniens wurde wenige Stunden zuvor aus Miami eingeflogen.

Kleines Kunststück

Mehrere Videoaufnahmen zeigen den Tiefflug über der Landebahn 13. Nur wenige Meter über dem Boden zieht sie hoch und macht eine steile Linkskurve. Anschließend kreist die Maschine über dem Gebiet, bevor sie schließlich landet.