Audi suspendiert Formel-E-Fahrer nach misslungenem Scherz

Eine „lustige Idee“ hat Audi-Pilot Daniel Abt das Cockpit in der Formel E gekostet. Nachdem der 27-Jährige bei dem E-Sport-Spiel „Race at Home Challenge“ einen Simracer für sich hatte fahren lassen, wurde Abt von der sportlichen Abteilung des Autoherstellers suspendiert. „Integrität, Transparenz und die konsequente Einhaltung geltender Regeln haben für Audi oberste Priorität - dies gilt ausnahmslos für alle Aktivitäten, an denen die Marke beteiligt ist. Aus diesem Grund hat Audi Sport entschieden, Daniel Abt mit sofortiger Wirkung zu suspendieren“, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag.

„Wir sind zu weit gegangen. Ich habe einen riesenriesengroßen Fehler begangen, zu dem ich stehe und alle Konsequenzen trage“, sagte Abt in einem knapp 15-minütigen Video auf Youtube. Beim Training mit anderen Simracern kam es zu dieser „lustigen Idee, dass ein Simracer für mich fährt, der den anderen realen Fahrern zeigt, was er drauf hat und den Fans eine lustige Story zu kreieren.“ Der Sohn des Mitbesitzers des Rennstalls Audi Sport Abt Schaeffler, Hans-Jürgen Abt, betonte, dass es niemals eine Intention war, einen anderen Fahrer ans Steuer zu lassen, „damit ich ein besseres Ergebnis habe und besser dastehe“.