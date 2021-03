Auto-Räuber scheitert an Tesla Model 3 und schießt auf Fahrer

Die Tesla-Kameras an der Karosserie der Autos sind in erster Linie für den Autopiloten und anderen Fahrassistenzsystemen vorgesehen. Sie können aber auch als Überwachungskameras genutzt werden, die das Geschehen rund um das Fahrzeug aufzeichnen. In Florida wurde auf diese Weise nun ein versuchter Autoraub dokumentiert.

Als der Tesla-Fahrer Draper Younce in seinem Wagen sitzend auf einen Freund wartet, läuft ein maskierter Mann auf das Model 3 zu. Wie in den Aufzeichnungen zu sehen ist, zieht der Mann eine Waffe und versucht die Fahrertür zu öffnen.