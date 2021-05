Wer beim Autofahren Kopfhörer trägt, reagiert 4 Sekunden langsamer

Selbstversuch in der App möglich

Laut Ford waren die meisten Teilnehmenden von den Ergebnissen der Simulations-Erfahrung ziemlich überrascht. Der Großteil davon sagte, dass sie nie wieder Kopfhörer beim Fahren tragen würden.

Durchgeführt wurde die Studie mit einer eigens dafür entwickelten Anwendung. Die "Share The Road: Safe and Sound"-App ist mittlerweile frei verfügbar und kann unter Fordsharetheroad8d.com ausprobiert werden.

Kopfhörer können Warnhinweise blockieren

"Schallereignisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Erfassung unserer direkten Umwelt – wir hören sehr oft wichtige Dinge um uns herum, bevor wir sie sehen", wird Maria Chait, Professorin für auditive kognitive Neurowissenschaften am University College London in einer Aussendung von Ford zitiert (zur Aussendung).

Während Kopfhörer in vielen Situationen von Vorteil sein könnten, würden sie auf der Straße aber wichtige akustische Warnhinweise blockieren. "Dies bedeutet, dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer in der Nähe wahrzunehmen, was sie und uns möglicherweise in Gefahr bringt", so die Wissenschaftlerin.