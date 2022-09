Baby Yoda ist wieder da im Trailer zu Mandalorian Staffel 3

Der Trailer scheint da fortzusetzen, wo The Book of Boba Fett geendet hat. Die Serie war ein Spin-Off von The Mandalorian, könnte aus heutiger Sicht als inoffizielle Halb-Staffel bezeichnet werden. Sie war jedenfalls nur ein Pausenfüller, die nicht mit der original Mandalorian-Serie mithalten konnte.

Grogu und Mando sind im Trailer jedenfalls wieder zusammen. Grogu scheint seine Ausbildung bei Luke Skywalker wohl nicht beendet zu haben, zumindest wirkt er nach wie vor charmant unreif.

Der Kampf um Mandalore

Mando scheint sich endgültig von seinem Mandalorianer-Zirkel losgesagt zu haben, dürfte aber kein Problem haben, mit echten Mandalorianern zusammenzuarbeiten. Zumindest suggeriert der Trailer, dass er an der Seite von Bo-Katan kämpft, um Mandalore, die Heimatwelt der Mandalorianer, zurückzuerobern.

Ein Fan-Pleaser im Trailer sind die Szenen, die die Mandalorianer beim Air Drop zeigen und wie sie taktisch als Team vorgehen. Es sind auch mehreren Szenen zu sehen, in denen Mando den Naboo N-1 Starfighter fliegt. Das Raumschiff hat er in The Book of Boba Fett bekommen.