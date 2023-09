Bauarbeiten für Tesla-Restaurant haben begonnen

29 Supercharger, 2 Kinoleinwände

Wie Electrek berichtet, haben Beobachter*innen Konstruktionspläne entdeckt und eine dazu passende Baustelle an der Adresse 7001 West Santa Monica Boulevard in West Hollywood, einem Stadtviertel im Ballungsraum Los Angeles. Laut den Plänen ist das Hauptgebäude zweistöckig, dazu gibt es 29 Supercharger-Stationen und zwei große Kinoleinwände.

Musk-Bruder könnte Expertise liefern

Auf der Baustelle wird bereits ein Fundament errichtet. Bisher stand ein anderes Restaurant, Shakey's Pizza, an dem Ort. In die Restaurant-Pläne von Elon Musk könnte dessen Bruder Kimbal Musk involviert sein. Er besitzt eine eigene Restaurantkette und ist Teil des Tesla-Aufsichtsrats. Möglicherweise wird seine Expertise in dem Bereich genutzt. Ob Tesla weitere Supercharger-Stationen zu Retro-futuristischen Gastronomiebetrieben umbauen will, ist noch unklar.