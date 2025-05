Beliebter Bookmark-Dienst Pocket sperrt zu

Gestartet hat alles im Jahr 2007 als "Read it Later". Die Erweiterung für den Mozilla Firefox erfreute sich innerhalb kurzer Zeit großer Beliebtheit und wurde rasch von mehreren Millionen Menschen genutzt. 2014 wurde der Bookmark-Dienst in Pocket umbenannt und 3 Jahre später von Mozilla übernommen.

Nun ist Schluss, wie Mozilla am Donnerstag überraschend bekannt gegeben hat. Am 8. Juli wird der Dienst komplett abgedreht. Bis Oktober haben Nutzerinnen und Nutzer noch die Möglichkeit, ihre Bookmarks zu exportieren.

