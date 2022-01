Das ist die größte Schaukel der Welt

Die besten Videos der Woche: Eine riesige Schaukel, das längste One-Shot-Video einer Drohne und Alltagsgegenstände nachladen wie in einem Videospiel.

Die größte Schaukel der Welt steht in China in der Provinz Chongqing. Der Rahmen hat eine Höhe von rund 100 Metern und steht direkt am Abgrund einer Schlucht. Wer sich traut erreicht mit der Schaukel eine Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h und segelt über den 700 Meter hohen Abgrund hinaus.