Vorsicht vor betrügerischer BAWAG-SMS

In der Nachricht ist auch ein Link, um die App zu erhalten - dem sollte man auf keinen Fall folgen. Es handelt sich nämlich um einen Phishing -Versuch, um Daten wie Zugänge zu Online-Banking-Konten zu erhalten.

BAWAG warnt vor Phishing

Ende November veröffentlichte die BAWAG einen Beitrag, der genau vor solchen SMS-Nachrichten warnt. Demnach werde als Absender zumeist "BawagPSK" angegeben. Bei der angegebenen "Sicherheits-App" handle es sich um Schadsoftware.

Erhaltet man eine solche Nachricht , dann soll man ein Foto des Inhalts an stop-phishing@bawagpsk.com senden und anschließend die SMS löschen. Wer bereits in die Falle getappt ist, sollte sich umgehend an die Hotline wenden, die unter +43 (0) 5 9905 995 erreichbar ist.