Bierbrauen ohne Klima-Kopfweh

Wärme für den Brauprozess wird häufig mit Gas erzeugt. Die Branche will nun alternative Energiequellen anzapfen.

Abgesehen von der Wärmeerzeugung entstehen bei der Bierproduktion aber auch an anderer Stelle viele Treibhausgasemissionen , etwa bei der Anlieferung von Zutaten, bei der Verpackung oder bei der Verwendung von Kohlendioxid. Viele Bierhersteller wollen Emissionen reduzieren, wegen des Klimaschutzes, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen.

Fernwärme statt fossilen Treibstoffen

Die Brauerei Murau bezieht Wärme für ihre Herstellungsprozesse in Form von heißem Wasser aus einem nahen Biomassekraftwerk. „Vor zwei Jahren waren über 90 Prozent der Brauereien von Erdgas abhängig. Durch die Gaskrise haben einige Mitbewerber angefragt, ob sie bei uns brauen können“, erzählt Geschäftsführer Sepp Rieberer. „Früher haben wir 900.000 Liter Erdöl gebraucht, um heißen Dampf zu erzeugen. Jetzt bleibt die Wertschöpfung bei unseren Landwirten.“ Was im Biomassekraftwerk verheizt wird, kommt aus dem direkten Umkreis von Murau.

In der Brauerei Göss in Leoben wird Fernwärme von einem nahen Sägewerk bezogen. Dazu wird Biertreber, ein Abfallstoff aus der Produktion, vergoren und zu Biogas gemacht. Strom für die Produktion wird durch eine große Photovoltaikanlage am Brauereigelände teilweise selbst erzeugt, sagt Gabriele Straka von Brau Union. Bis 2030 soll der Standort komplett CO2-neutral werden. Das sind Vorgaben von Heineken. Gösser Bier und Mutterkonzern Brau Union gehören zu dem niederländischen Unternehmen.