Was passiert, wenn man ein Bier ins Ultraschallbad stellt

„Ist schon wieder Wochenende?“ werdet ihr euch staunend fragend. Nein, aber Feiertag. Und weil wir so gerne mit euch "feiertagen", gibt es diesmal eine Extra-Ausgabe von ins Netz gegangen.

Am Feiertag kann man sich schon mal ein Bier gönnen – oder damit experimentieren. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, was passiert, wenn man eine Flasche Bier in einen Ultraschallreiniger steckt: Bei Minute 1:50 seht ihr die Antwort.