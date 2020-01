Big Brother: Aufregung um Nazi-Anspielungen von Sat.1

"Was ein Mensch wert ist, bestimmst du" - So lautet das Motto, mit dem die kommende "Big Brother"-Staffel von Sat.1 beworben wird. Außerdem heißt es in einem Promo-Video "Entscheide du, wer einen Stern verdient" – daneben ist ein gelber Stern abgebildet.

Diese gelben Sterne wecken auf den ersten Blick Assoziationen zu klassischen Online-Bewertungen. In Kombination mit dem Slogan und dem Konzept von Big Brother erscheinen gelbe Sterne allerdings auch in einem ganz anderen Licht.