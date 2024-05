Das ist das stärkste Feuerwehrauto, das je gebaut wurde

Dieses Mal in den Videos der Woche: Ein feuerlöschendes Monstrum, Vulkangewitter und Sparkles, der Robo-Hund.

Was passiert, wenn man 2 russische Kampfflugzeugtriebwerke auf einen Panzer montiert? Richtig, man macht ordentlich Wind. Dieser Wind kann ein Feuer effizient ersticken, denn die Triebwerke verbrennen den Sauerstoff in der Luft weitgehend. "Big Wind", wie das Monstrum genannt wird, wurde 1991 erstmals eingesetzt, um brennende Ölquellen in Kuwait zu löschen.