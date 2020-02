Bill Gates spielte Tennis mit Roger Federer und Rafael Nadal

Rekord-Besucheranzahl

Das Match in Kapstadt war das erste Charity-Match von Federers "Match for Africa"-Reihe. Federers Mutter stammt aus Südafrika, ebenso wie der in den USA bekannte TV-Moderator Trevor Noah ("The Daily Show"). Tickets für das "Match in Africa" wurden zu relativ niedrigen Preisen angeboten und waren innerhalb von zehn Minuten ausverkauft. Über 50.000 Zuseher stellen einen neuen Rekord für Tennis-Matches dar.