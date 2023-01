Bitcoin-Bar akzeptiert keine Bitcoins

In ihrem „Bloomberg Crypto“-Podcast erzählen Vildana Hajric und Muyao Shen nach einem Besuch der Bar von ihren Erfahrungen. Es sei ihre erste Frage gewesen, ob sie ihre Rechnung auch mit Bitcoin begleichen könnten. Der Besitzer verneinte das - man arbeite aber an einer Möglichkeit, auch Coins zu akzeptieren.

Im New Yorker Stadtteil Manhattan hat eine Bitcoin-Bar namens PubKey aufgemacht, in der sich Krypto-Interessierte treffen und austauschen sollen. Allerdings akzeptiert man dort Kryptowährungen nicht als Zahlungsmittel.

Auf Twitter teilte der PubKey-Account etwa einen Bericht darüber, dass Jack Dorsey plant, Bitcoin in Bezahlterminals zu integrieren. Bisher fehle dafür die Infrastruktur. Das mache das Akzeptieren von Zahlungen mit Kryptowährungen für Bars und Restaurants zu kompliziert.

Bier mit Bitcoin bezahlen

Einige Bars, etwa in Melbourne (Australien), Brüssel und Mexiko-Stadt, akzeptieren hingegen schon seit Längerem Kryptowährungen als Zahlungsmittel. Bekannt wurde etwa The Pembury Tavern als erster Pub in Großbritannien, der schon 2013 Bitcoin akzeptierte.

Die Besucher*innen von PubKey hätten den Podcasterinnen allerdings kein Interesse daran, mit Bitcoin zu bezahlen. Vielmehr sehen sie die Kryptowährung als „virtuelles Gold“. Statt damit einzukaufen, wird es als Anlage gesehen.