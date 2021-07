Kurs von Bitcoin und Ethereum deutlich gefallen

Nach ein paar relativ stabilen Tagen ist der Wert von Bitcoin, Ethereum und Co. jetzt erneut gesunken.

Noch steiler nach unten geht es bei der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum. Der Wert fiel laut Coindesk um 8,49 Prozent auf 2.181 US-Dollar. Dogecoin verzeichnet ein Minus von 9,05 Prozent. XRP ist binnen 24 Stunden um 7,4 Prozent und Cardano um 5,2 Prozent gefallen.

Neuer EU-Vorschlag könnte Auslöser für Tief sein

Auslöser für das Tief könnte ein am Mittwoch bekannt gewordener EU-Vorschlag sein. So will die Europäische Union künftig härter gegen Geldwäsche vorgehen und mehr Transparenz hinsichtlich der Übertragungen von Krypto-Assets schaffen, wie mint berichtet. Analysten rechnen damit, dass die Kryptowährungs-Preise sich heute im Laufe des Tages wieder erholen werden.

