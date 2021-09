Bitcoin stabilisiert sich, Analyst prognostiziert Großes

In den vergangenen Tagen ist es am Krypto-Markt drunter und drüber gegangen: In El Salvador wurde Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen, was für zunächst für etwas Euphorie sorgte. Gleich darauf kam allerdings eine gewaltige Korrektur, die die Krypto-Kurse um bis zu 21 Prozent abstürzen ließ. Zuletzt stabilisierte sich der Kurs immerhin etwas, wie Daten von Coinmarketcap zeigen.

Einer, der derartige Kurskorrekturen gelassen sieht, ist Bloomberg-Chefanalyst Mike McGlone. In einem längerfristigen Ausblick prophezeit er eine goldene Zeit für Kryptowährungen. Bitcoin sieht er auf dem Weg in Richtung 100.000 Dollar, Ethereum in Richtung 5.000 Dollar.