Bitcoin-Kurs schießt plötzlich in die Höhe

Die Kurse der Kryptowährungen sind in den vergangenen 24 Stunden stark angestiegen.

Am Montag ist Bitcoin dann sprunghaft angestiegen - von 28.200 Dollar auf zwischenzeitlich rund 30.400 Dollar . Seither konnte sich die digitale Währung über der Grenze von 30.000 Dollar halten.

In das neue Jahr 2023 startete der Bitcoin-Kurs noch mit rund 16.000 Dollar , konnte aber bereits Mitte Jänner die 20.000-Dollar-Grenze durchbrechen. Im März hat sich die Kryptowährung dann bei rund 28.000 Dollar eingependelt.

Auch Ethereum steigt an

Einen ganz ähnlichen Kursverlauf weist Ethereum auf. Die zweitgrößte Kryptowährung kann ebenso auf eine positive Kursentwicklung im ersten Quartal 2023 zurückblicken.

Ähnlich wie Bitcoin hat auch Ethereum in den vergangenen 24 Stunden stark zugelegt. Am Montag stand die Kryptowährung noch bei 1.850 Dollar, mittlerweile liegt der Kurs bei rund 1.920 Dollar. Damit kratzt Ethereum an der 2.000-Dollar-Marke.