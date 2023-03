Hacker erbeuten 1,5 Millionen Dollar von Bitcoin-Bankomaten

Die Hacker haben eine Schwachstelle am Automaten ausgenutzt, der Verlust kann nicht Rückgängig gemacht werden.

Hacker haben eine Zero-Day-Schwachstelle an einem Bitcoin-Bankomaten (BATM) ausgenutzt, um Kryptocoins im Wert von 1,5 Millionen Dollar (1,4 Millionen Euro) zu stehlen. Die Opfer haben keine Möglichkeit, die Transaktionen rückgängig zu machen.

In einem Statement erklärt General Bytes, die Hacker hatten eine Schwachstelle der Software ihrer BATMs ausgenutzt. An den Automaten können weltweit Bitcoin gegen Bargeld in anderen Währungen getauscht werden. Dafür verbindet sich der Automat mit einem Crypto Application Server (CAS), über den General Bytes die Transaktion abwickelt.

Sicherheitsschlüssel für Hot Wallets gestohlen

Nutzer*innen können allerdings auch Videos über das BATM auf den CAS laden. Hier entdeckten die Hacker eine Sicherheitslücke. Das ermöglichte ihnen, Schadsoftware hochzuladen und auszuführen. So konnten die Cyberkriminellen auf die Datenbank zugreifen und die API-Schlüssel auslesen, die benötigt werden, um auf Hot Wallets zuzugreifen.