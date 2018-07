„Bitcoin-Guru“ Antonopoulos: „Banken verstehen die Blockchain nicht“

Sowohl Unternehmen als auch Regierungen haben dieses Schreckgespenst erschaffen, dass etwas Schlimmes passieren wird, wenn Geld vollständig anonym und privat ist. Unser Geld war Tausende von Jahren hinweg anonym und privat. Erst in den vergangenen zwei Jahrzehnten greift diese Idee um sich, dass totalitäre finanzielle Überwachung dafür sorgen wird, dass alles Böse aus der Welt verschwindet. Es verschwindet nicht, es wandert einfach nur in die Hände von Unternehmen und Regierungen. Das ist noch jedes Mal in der Geschichte der Menschheit passiert, wenn jemand absolute Kontrolle bekommen hat.

Viele Menschen hängen aber noch sehr an Bargeld und anderen Zahlungsformen. Müssen diese dann auf Bitcoin umsteigen?

Ich glaube, dass unsere Gesellschaft eine wichtige Entscheidung treffen wird. Diese wird nicht auf einmal erfolgen, sondern jedes Individuum muss das für sich selbst entscheiden. Wollen sie Geld verwenden, das überwacht werden kann, oder wollen sie das nicht? Es gibt einige harmlose Länder, in denen es kaum Überwachung und derzeit keine Firmen und Banken gibt, die wie Mafiosi auftreten. Diese Länder werden einfach das bequemere, günstigere System wählen. Aber diese Wahl haben die meisten Länder nicht. Wir werden eine Welt sehen, in der all diese Systeme nebeneinander existieren werden.

Sie selbst haben eigenen Angaben zufolge seit 2014 keine Bitcoin mehr gekauft – warum?

Weil ich sie mir verdiene. Ich werde für meine Auftritte auf Konferenzen und Beratertätigkeiten in Bitcoin bezahlt. Meiner Meinung nach ist es auch nicht vernünftig, sich auf ein Investment zu konzentrieren, sondern es zu diversifizieren. Ich glaube auch sehr stark an globale Diversifikation. Ich habe Kunden in der ganzen Welt, die mich in vielen verschiedenen Währungen bezahlen, die ich dann wiederum in verschiedene Anlagen investiere. Aber das ist nur meine Meinung. Ich sehe keinen Grund dazu, alles in eine Anlageform zu stecken und dann den Wert durch Werben hochzutreiben. Das ist unmoralisch.

Sie waren einer der Ersten, die vor dem Handelsplatz Mt. Gox gewarnt haben. Wie beurteilen Sie die Situation heute, steht die Krypto-Branche besser da?

Mich hat an Mt. Gox damals stutzig gemacht, dass einer der zentralen Punkte nicht eingehalten wurde: Dezentralisierung. Man besitzt Kryptowährungen nur dann, wenn man die Kontrolle über die Keys hat. Ohne das hat man nur einen Schuldschein, ähnlich wie bei einer Bank, es wird einfach nur in einer Kryptowährung angegeben. Es ist eigentlich sogar unsicherer als bei einer Bank. Jedes Mal, wenn man seine Anlage bei einem Dritten aufbewahrt, ist man einem höheren Ausfallrisiko ausgesetzt. Wenn die Mehrheit des Ökosystems ihr Geld auf diese Art und Weise aufbewahrt, ist das ein zentraler Gefahrenpunkt, was bei Mt. Gox der Fall war. Das Problem war nicht, dass die Verantwortlichen weniger kompetent als andere Plattformen waren, sondern dass viele Menschen einer Drittplattform vertraut haben. Das sollte man bei Kryptowährungen niemals machen und widerspricht ihrer Idee. Deine Keys, dein Geld. Keine Keys, kein Geld. Es ist so einfach.

Das Problem ist mit der Pleite von Mt. Gox aber nicht aus der Welt verschwunden, viele Online-Plattformen bewahren nach wie vor die Keys für Nutzer auf.

Millionen machen das heute noch. Ich versuche den Menschen immer wieder beizubringen, dass es einen großen Unterschied dazwischen gibt, ein Konto auf einer Plattform zu haben und Kryptowährungen tatsächlich zu besitzen. In den USA gibt es ein Sprichwort: „Besitz sind neun Zehntel des Gesetzes“. Einen rechtlichen Anspruch auf etwas zu erheben, ist das Eine, aber wenn ich etwas in meinen Händen halte, gewährt mir das bereits zu 90 Prozent das Recht daran. Bei Kryptowährungen sind es 100 Prozent, denn es zählt nur, wer über die Keys verfügt.

Glauben Sie, dass „Proof of Work“ Bestand haben wird? Bitcoin-Mining verbraucht bald mehr Energie als Österreich.

Ich glaube, dass uns „Proof of Work“ eine sichere Basis gibt. Das ist notwendig, um eine Weltwährung zu etablieren, die dem Einfluss staatlicher Mächte widersteht. Es ist eine günstigere Basis für eine Währung als Gold abzubauen oder Papier und Baumwolle für eine Plastik-Währung zu bedrucken. Es ist auch günstiger als die Datenzentren von großen Banken und all die anderen Kosten, die wir gar nicht wahrnehmen. Währungen verursachen bereits heute gewaltige Kosten und Umweltschäden, nicht nur durch den Energieverbrauch, sondern durch verschiedene externe Faktoren.