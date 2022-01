New Yorker Bürgermeister bekam ersten Gehaltscheck in Bitcoin

New Yorks neuer Bürgermeister lässt sich sein Gehalt in Bitcoin und Ethereum auszahlen lassen, berichtet The Verge. Eine direkte Auszahlung in Kryptowährungen ist laut US-Gesetzgebung allerdings nicht möglich. Das Gehalt wird daher in Folge via Coinbase in Bitcoin und Ethereum umgerechnet.

Eric Leroy Adams ist ein US-amerikanischer Polizeibeamter im Ruhestand, Politiker der Demokratischen Partei und seit dem 1. Jänner ist er der 110. Bürgermeister von New York City. Er hat erst vor wenigen Tagen - am Freitag - seinen ersten Gehaltscheck in Bitcoin bekommen.

Alle 2 Wochen soll er 5900 US-Dollar Gehalt bekommen, insgesamt 258.750 US-Dollar pro Jahr. Laut seinen eigenen Angaben will sich Leroy Adams die ersten drei Gehaltschecks in Bitcoin und Ethereum konvertieren lassen. Damit könnte es aber derzeit passieren, dass sein erster Gehaltsscheck nahezu verpuffen wird, denn die Kryptowährungen legen derzeit einen wahren Kurzsturz hin.