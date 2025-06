Bitcoin unter 100.000 Dollar gefallen

Die weltgrößte Kryptowährung ist in der Nacht auf Montag zwischenzeitlich unter die 100.000-Dollar-Marke gerutscht.

Seit mehr als eineinhalb Monaten befand sich der Bitcoin-Kurs konstant über der 100.000-Dollar-Grenze. In der Nacht auf Montag ist er nun erstmal wieder unter diese Marke gerutscht. Zwischenzeitlich war ein Bitcoin rund 98.000 Dollar wert.

Mittlerweile hat der Kurs wieder angezogen, sodass die weltgrößte Kryptowährung am Montagmorgen bei rund 101.500 Dollar steht. Neben Bitcoin sind zuletzt auch die Kurse anderer Kryptowährungen unter Druck geraten. Ethereum hat beispielsweise in den vergangenen 7 Tagen rund 14 Prozent an Wert eingebüßt.

