Bitcoin erreicht neues Allzeithoch

Die wichtigste Kryptowährung verzeichnete am Mittwochnachmittag einen neuen Rekordwert.

Am späten Nachmittag des heutigen Mittwochs hat Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht. Laut Daten von Coinmarketcap stieg der Wert eines Bitcoins auf über 66.000 US-Dollar (Stand 16.00 Uhr). Der bisherige Höchststand stammt von Mitte April, wo der Wert auf etwas mehr als 64.200 Dollar anstieg.

Zuletzt profitierte der Kurs der Kryptowährung vor allem durch die Zulassung eines Fonds auf Basis von Bitcoin-Futures durch die US-Börsenaufsicht SEC. Die Terminkontrakte ermöglichen es Investor*innen auf den Preis von Bitcoin zu spekulieren und gelten als weniger volatil als eine Investition in Bitcoin selbst.

Eine solche Zulassung könnte Geld von institutionellen Investor*innen in Bitcoin fließen lassen, denen es derzeit nicht erlaubt ist, in Kryptowährungen zu investieren. Auch die steigenden Inflationsängste lassen Investitionen in Kryptowährungen steigen.

