Was man bei einem Blackout bedenken sollte

Und plötzlich ist der Strom weg: Für einen Blackout haben viele Organisationen wie Polizei, Energieversorger oder Städte mittlerweile Krisenpläne und regelmäßige Übungen. Für private Haushalte wird von Expert*innen regelmäßig empfohlen, Lebensmittel und Trinkwasser für 14 Tage zu Hause zu haben. Doch viele Menschen werden nicht zu Hause sein, wenn der Strom ausfällt. Es wird welche geben, die in einem Lift stecken bleiben, oder welche, die gerade in einer Straßenbahn oder im Auto sitzen.

Aufzüge als Problem

„Allein in Wien gibt es 52.000 Aufzüge“, sagt Wolfgang Müller, Krisenkoordinator der Stadt Wien, bei der Veranstaltung „30 Minuten nach dem Blackout“ von Austrian Digital Value (ADV) und A1. „Die Feuerwehr hat zwar Pläne, aber für uns als Stadt wäre es wichtig, wenn Sie zwei Dinge machen: Feststellen, ob jemand im Lift sitzt und mit den Personen Kontakt aufnehmen“, so Müller. Gleichzeitig wäre es wichtig, wenn möglichst viele Unternehmen bereits im Vorfeld Aufzugswarte ausbilden, um die Einsatzkräfte zu entlasten.

Unklare Verkehrssituation

Wer in der Wiener U-Bahn sitzt, wenn der Strom ausfällt, hat da mehr Glück: „Es gibt in den Stationen Notstromversorgung. Das heißt, man kommt noch in die nächste Station“, sagt Müller. Bei den Straßenbahnen sieht es anders aus: „Die bleiben exakt dort stehen, wo sie gerade sind. Damit werden wir leben müssen“, erklärt Müller.



Wenn das etwa mitten auf einer Kreuzung am Gürtel der Fall sein sollte, würde das zu einem enormen Verkehrschaos führen. „Kein Mensch weiß, wie sich der Verkehr auf den Straßen entwickelt, wenn alle Ampeln gleichzeitig ausfallen und alle heimfahren wollen“, so Müller. Die Wiener Verkehrsbetriebe werden im Fall eines Blackouts einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einrichten, sagt der Krisenexperte.