Brand im Triebwerk: Wieder schwere Panne bei einer Boeing 737

Bei einer Boeing-Maschine ist es schon wieder zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Eine Boeing 737 von Southwest Airlines musste am Donnerstagabend einen Start am Flughafen Lubbock in Texas kurz vor dem Takeoff abbrechen, weil eines der beiden Triebwerke in Brand geraten ist.

Brand im Triebwerk

Aus der Kommunikation zwischen Tower und Cockpit ist zu hören, wie der Pilot von einer "Überhitzung der Bremsen"“ und einem "Brand im Bereich des linken Triebwerks" spricht. Der Funkverkehr ist auf dieser Website zu hören. Auch die Feuerwehr hat den Motorbrand in einem Social-Media-Posting erwähnt. Die Flugsicherheitsbehörde FAA hat eine Untersuchung eingeleitet.

Auch wenn Boeing betont, dass der Startabbruch "in völliger Sicherheit" erfolgt ist, lässt der neuerliche Zwischenfall das Vertrauen in den Flugzeughersteller weiter schwinden. Betroffen war dieses Mal eine 737-800 NG (Next Generation), das Vorgänger-Modell der 737 MAX. Die 154 Passagiere sind jedenfalls mit dem Schrecken davongekommen, verletzt wurde niemand.

