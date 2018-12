Boeing 737 höchstwahrscheinlich durch Drohne massiv beschädigt

Auf einem Flug der Aeromexico zwischen Guadalajara und Tijuana in Mexiko kam es zu einem Zwischenfall. Beim Landeanflug nahm die Besatzung einen „ziemlich lauten Knall“ wahr. Zwar setzte die Maschine danach ohne weitere Probleme auf dem Boden auf, an der Flugzeugnase waren jedoch massive Beschädigungen sichtbar, die offenbar von einem Zusammenstoß in der Luft stammen.