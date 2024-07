Boeing 737 taumelt wegen kaputtem Seitenruder durch die Luft

Nachdem die Passagiermaschine einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden konnte, reduzierten die Piloten die Flughöhe. Anschließend begann die 737 Max erneut zu taumeln . Glücklicherweise konnte das Flugzeug am Ende aber sicher in Oakland landen .

Zunächst sah es so aus, als hätte die Dutch Roll den Schaden verursacht, was aber gleichzeitig als ziemlich unwahrscheinlich angesehen wurde. Später hat sich dann herausgestellt, dass die Maschine vermutlich bereits mit dem beschädigten Seitenruder gestartet ist.

Untersuchungen dauern noch an

Die Boeing 737 war nämlich einige Tage vor dem Zwischenfall auf dem Rollfeld in New Orleans geparkt, als ein heftiger Sturm über den Flughafen fegte. Die Windgeschwindigkeiten erreichten dabei mehr als 130 km/h. Diese extremen Böen könnte dazu geführt haben, dass das Seitenruder hin und her geschlagen wurde. Möglicherweise ist dadurch der Schaden an den Komponenten entstanden.

Die Untersuchungen dauern allerdings noch an. Erst wenn die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB und die US-Luftfahrtbehörde FAA ihren Abschlussbericht dazu fertiggestellt haben, wird man endgültig wissen, was zu dem gefährlichen Zwischenfall geführt hat.

