Bored Ape NFT-Event: Besucher verbrannten sich die Augen

Böse Überraschung für Besucher*innen des NFT-Events ApeFest in Hongkong.

Von Freitag bis Sonntag fand in Hongkong ein Event zur NFT-Collection Bored Ape Yacht Club statt. Die Veranstaltung namens ApeFest führte bei einigen Besucher*innen jedoch zu einem bösen Erwachen. Sie stellten Verbrennungen in den Augen sowie auf der Haut fest, wie sie via Social Media berichteten.

“Ich bin um 4:00 Uhr morgens aufgewacht und konnte nichts mehr sehen”, heißt es etwa auf X. Die Schmerzen seien so groß gewesen, dass einige der Teilnehmenden ins Krankenhaus mussten.