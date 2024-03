Brauche ich einen Virenscanner am Computer?

Mehr Angriffsfläche durch Zusatzprogramme

Koschuch geht sogar noch weiter: „Mir ist kein aktuelles Antivirusprogramm bekannt, das meinen Rechner nicht aktiv unsicherer machen würde“, warnt der Experte. Die Aussage begründet er vor allem mit der Tatsache, dass jede Software Fehler haben kann.

Ein Antivirenprogramm muss tief in ein Betriebssystem eingreifen können und mit hohen Rechten laufen, um Dateien zu scannen, um den versprochenen Schutz zu bieten. Dadurch biete man Angreifer*innen zusätzliche Fläche, um mögliche Schwachstellen in der Antivirensoftware auszunutzen. Verwendet man hingegen die Schutzfunktionen, die das jeweilige Betriebssystem mitbringt, gibt man keine zusätzlichen Zugriffsrechte an externe Anbieter ab.

Geschäft mit den Daten

Trotzdem existieren viele Antivirenprogramme nach all den Jahren weiterhin. Kostenpflichtige Angebote wie „McAfee“ oder „Kaspersky“ sind oft auf neuen Computern vorinstalliert, wofür sie Geld an die Computerhersteller zahlen. In einer Zeit, in der viele Menschen im Homeoffice arbeiten, kann die Nutzung zusätzlicher Virenprogramme auch vorgeschrieben werden, um sensible Unternehmensdaten entsprechend zu schützen.