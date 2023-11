Google Chrome will Adblocker stark einschränken

Beispielsweise wird in dem Regelwerk festgelegt, wie viele dynamische Regelsätze den Extensions erlaubt wird. So werden Regeln oder Anweisungen bezeichnet, die sich in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen oder Situationen ändern können. Zuvor wollte Google nur bis zu 5.000 erlauben, nun sind es doch 30.000 dynamische Regelsätze geworden.

Dieses so genannte Manifest stellt das Regelwerk und die Spezifikationen der Schnittstellen dar, auf Basis derer die Browser-Erweiterungen entwickelt werden können. Ab Juni 2024 werden alle Chromium-basierten Browser - in erster Linie Google Chrome und Microsoft Edge - auf das neue Manifest V3 umgestellt .

Schräge Argumentation

Google argumentiert die drastischen Einschränkungen mit verbesserter Privatsphäre und erhöhter Effizienz. Genau das Gegenteil sei der Fall, heißt es beispielsweise von der Datenschutzorganisation EFF (Electronic Frontier Foundation).

Während es im derzeit aktiven Manifest V2 keine derartigen Restriktionen gibt, würden die Einschränkungen in erster Linie jene Extensions betreffen, die die User*innen vor Trackern schützen, so die EFF. "Users lose, Trackers win", erklärte ein EFF-Techniker gegenüber The Verge.

Ähnliches gilt für die Effizienz. Ein Blick in den Task-Manager des Chrome-Browsers zeigt, dass jene Tabs, in denen Google-Dienste geöffnet sind, durchschnittlichen 200 bis 300 MB an Arbeitsspeicher benötigen. uBlock Origin arbeitet derweil mit rund 80 MB.