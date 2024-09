Lebendige Bugs: Bettwanzen verstecken sich in Laptops

Bettwanzen zählen zu den Insekten, die man sich keinesfalls nach Hause holen möchte. Manchmal passiert es dennoch. In der Regel sind es Textilien, über die sich die Tiere verbreiten. Ein aktueller Fall zeigt, dass es auch andere Wege gibt, sich Bettwanzen einzufangen.

So wurden Eltern der Riverside High School in Durham County im US-Bundesstaat North Carolina darüber informiert, dass in Chromebooks Bettwanzen entdeckt wurden. Sie wurden über den Sommer im Medienzentrum der Schule gelagert und erst kurz zuvor an Schülerinnen und Schüler ausgegeben.

Es ist also durchaus möglich, dass sich die Tiere so in die Häuser der Familien eingeschlichen haben. Die Schule rät zur Rückgabe der Laptops und den Familien, ihre Wohnungen zu überprüfen. Das berichtet der lokale Fernsehsender WRAL.

