Bilder zeigen Burning Man Festival unter Wasser

© PAUL REDER via REUTERS / PAUL REDER

03.09.2023

Das berühmte Wüsten-Festival in Nevada kämpft mit Dauerregen. Die Straßen sind derzeit gesperrt.

Das Burning Man Festival gilt als legendär - auch tausende von Tech-Guys wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, Uber-Gründer Garret Camp oder Amazon-Gründer Jeff Bezos haben in den vergangenen Jahren daran teilgenommen. Doch dieses Jahr kam in der Wüste, die normalerweile viel zu trocken und wo Staub das größte Problem ist, ein heftiger Sturm mit starkem Regen vorbei - und überschwemmte das gesamte Gebiet. Ein Satelliten-Bild zeigt, wie das Festivalgelände mit Zeltstadt noch vor ein paar Tagen - am 29. August 2023 - ausgesehen hat.

So hat das Festivalgelände ausgesehen, bevor es überschwemmt wurde © APA/AFP/Satellite image ©2023 Maxar Tech/- / -

Mini-Krise mit kaum Wasser, Toiletten und Internet Für zehntausende Besucher ist das jetzt eine Art "humanitäre Mini-Krise", wie es Cory Doctorow, Autor und Blogger, gegenüber seinen Fans beschreibt, die auf die Publikation seines neuen Buches warten. Die Toiletten können nicht mehr gereinigt werden und laufen über, es gebe limitierte Vorräter an Wasser und Benzin sowie nur sehr lückenlaften Internetzugang, schreibt Cory Doctorow in einer Mail an seine Supporter. Bilder auf Twitter zeigen außerdem, dass alles voller Schlamm ist.

Am Festival-Gelände stehen Wasser und der Schlamm © PAUL REDER via REUTERS / PAUL REDER

Wasser und Nahrung sparen, der Regen bleibt Zehntausende Besucher des Wüsten-Festivals sitzen nun in Nevada nach den heftigen Regenfällen aktuell weitgehend dort fest. Alle Zugänge zum Gelände seien gesperrt, teilte der Sheriff von Washoe County mit. Die Organisator*innen baten die Festival-Teilnehmer*innen Nahrung und Wasser zu sparen. Auch ein temporärer Flughafen bleibe geschlossen, hieß es am Samstag. Denn es soll vor allem eines: Noch weiter regnen. Am Sonntag begannen die ersten Menschen daher, zu Fuß vom Gelände aufzubrechen.