ChatGPT hilft Tinder-Nutzern beim Anschreiben von Matches

Es war nur eine Frage kurzer Zeit, bis die Qualitäten des Chatbots ChatGPT für amouröse Zwecke gebraucht werden. Nun tauchen in sozialen Medien Beschreibungen auf, wie die Hilfestellungen des Chatbots zum Starten von Konversationen auf Tinder in der Praxis ankommen. Offenbar gut.

Wie Mashable berichtet , werden auf TikTok Anleitungsvideos gepostet, wie ChatGPT-generierte Nachrichten zu Erfolgen auf Tinder führen. Ein Nutzer berichtet etwa, dass er den Chatbot anwies, ein Gedicht für eine Frau zu schreiben, in dem es vor allem um ihre Körpergröße von 1,80 Meter geht. Die Angeschriebene reagiert begeistert , während der Absender versichert, er selbst wäre nie dazu in der Lage gewesen, solche Lyrik zu verfassen.

Kontaktdaten mit Spruch ergattert

Ein anderes Beispiel beschreibt das Anschreiben einer Person, deren großes Interesse das Bodybuilding ist. Im Fokus stehen sollte im speziellen eine Übung für die Hüfte, woraufhin ChatGPT einen Anmachspruch samt ausführlicher Erklärung dazu ausspuckt. Auch in diesem Fall kam der Chatbot-generierte Text so gut an, dass sogleich private Snapchat-Kontaktdaten übermittelt wurden.