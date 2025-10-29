China kann bereits über 90 Prozent von E-Autobatterien recyceln

China fördert das Recycling alter Batterien stark und entwickelt neue nationale Standards, um die Recyclingrate zu erhöhen.

China hat neue nationale Standards für das Recycling von E-Autobatterien eingeführt. Diese sollen sicherstellen, dass die Recyclingrate bei alten E-Autobatterien steigt. Sie umfassen allgemeine Anforderungen und Entsorgungsmethoden ausgedienter E-Autobatterien.

Bei Pilotprogrammen, die diese neuen Standards einhielten, sollen so mehr als 99 Prozent an Materialien wie Nickel, Kobalt und Mangan zurückgewonnen worden sein. Die Recyclingrate bei Lithium lag bei 96,5 Prozent.

CATL-Tochter ist Vorreiter

Laut Carnewschina beteiligt sich China auch an der internationalen Standardisierung für das Recycling von E-Autobatterien. Diese umfasst die Leistungsbewertung von alten Energiespeichern, Klassifizierungsmethoden und allgemeine Richtlinien für das Recyceln.

Ein Vorreiterunternehmen in Sachen Batterierecycling ist Brunp, das 2005 gegründet und 2015 vom Batteriehersteller CATL übernommen wurde. Im Jahr 2024 verarbeitete das Unternehmen 120.000 Tonnen Altbatterien. Das entspricht den Batterien von 300.000 E-Autos. Das Unternehmen ist maßgeblich an der Entwicklung der nationalen Standards für das Batterierecycling beteiligt.