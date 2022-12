Chinesisches Drohnen-Mutterschiff nimmt Betrieb auf

Ein besonders ungewöhnliches Schiff der chinesischen Marine scheint ihren Betrieb aufgenommen zu haben. Dabei handelt es sich um einen Katamaran, der ein Mutterschiff für Drohnen ist.

In einem Beitrag des chinesischen Fernsehsenders CCTV-7, war das Schiff zu sehen, berichtet The Drive. In dem Beitrag ging es um Trainingseinrichtungen der Marine.