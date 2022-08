China schickt mysteriöses Raumschiff ins All

An Bord einer Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 2F wurde ein mysteriöses Raumschiff in den Weltraum gebracht. Der Start erfolgte am Donnerstag vom Satellitenstartzentrum Jiuquan in der Wüste Gobi.

Wie Space.com berichtet, teilte die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua dazu nur mit, dass es sich um wiederverwendbares Raumschiff handelt und dass es "eine Zeit lang" im Orbit bleiben wird.

Evtl. Pendant zum X-37B

Im September 2020 hat China bereits ein ähnliches Raumschiff gestartet. Es blieb 2 Jahre lang im Orbit und setzte ein kleines Objekt ab. Ob das Raumschiff, das nun gestartet wurde, genau jenes ist, das bereits im Weltraum war oder ein neues, ist unbekannt.

Vermutet wird, das es sich um ein chinesisches Pendant zum X-37B Raumschiff von Boeing handelt - eine Art Mini-Space-Shuttle mit 8,8 Meter Länge. Dieses wurde von den USA bereits 6 Mal in den Weltraum geschossen. Bei seinem längsten Aufenthalt blieb es mehr als 800 Tage lang im Orbit.

Viel los am Donnerstag

Der gestrige Donnerstag war insgesamt ein geschäftiger Tag. Gleich 6 Raketenstarts fanden statt. U.a. wurde die erste koreanische Mondsonde losgeschickt, ein Raketenwarnsatellit der US Space Force, ein chinesischer Erdbeobachtungssatellit und 6 Weltraumtouristen an Bord einer Blue-Origin-Kapsel.