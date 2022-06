Mysteriöses US-Raumfahrzeug steht kurz vor neuem Rekord

Den aktuellen Flug startete X-37B am 17. Mai 2020 . Ursprünglich sollte das Raumfahrzeug nur 270 Tage in der Erdumlaufbahn verbringen, wie der Hersteller Boeing auf seiner Webseite erklärt. Abgesehen von der allerersten Mission hat X-37B diese Vorgaben allerdings weit übertroffen.

Mysteriöse Experimente

Anders als bei den Missionen des Space Shuttles ist über jene von X-37B nur wenig bekannt. Ziel des Programms sei laut der Air Force Komponenten für Space Shuttles zu testen, darunter Hitzeschilde, Navigationssysteme und Getriebe.

Auch einige andere Experimente, die an Bord der X-37B durchgeführt werden, sind an die Öffentlichkeit gedrungen. So testete das Naval Research Laboratory mithilfe des Shuttles eine Solaranlage, während die NASA Materialproben mit der X-37B ins All schickte. Die US-Weltraumagentur möchte so die Auswirkungen der Weltraumumgebung auf Saatgut testen.

Stoff für Verschwörungstheorien

Die Geheimniskrämerei rund um das Shuttle befeuert Verschwörungstheorien, die sich hartnäckig halten. Manche vermuten, dass das X-37B für Spionagezwecke eingesetzt wird und Objekte auf der Erdoberfläche beobachtet.

Dieser Ansicht ist etwa die Secure World Foundation, ein Thinktank, der sich für die sichere Nutzung des Weltraums einsetzt. Das Programm sei schon allein wegen seiner hohen Kosten nicht als reine Experimentmission zu rechtfertigen, gibt die Organisation zu bedenken.